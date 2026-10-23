OPPO Find X10 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
OPPO Find X10 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 10:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OPPO ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ OPPO Find X10 ਅਤੇ OPPO Find X10 Pro Max ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। OPPO ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ 200MP ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸੈਂਸਰ ਵੀ 200MP ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਸਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ।
Three 200MP sensors. One revolutionary camera system. The #OPPOFindX10Series is redefining smartphone photography with an industry-first Triple 200MP Camera System! 📸 #TrueToTheMoment https://t.co/VkX1pVswOh— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
OPPO Find X10 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
OPPO Find X10 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸਿਮ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ FHD+AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 2,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Ip66, IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
A cinema camera in your pocket. The #OPPOFindX10ProMax brings together a Triple 200MP Camera System, 4K Cine-grade HDR Video, 4K 120fps Dolby Vision and 8K 10-bit Log recording. #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/nFrIrAIES0— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimenstity 9600 Pro ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 200MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 80ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
#OPPOFindX10. Endless possibilities. Experience the power of dual 200MP cameras, the LUMO True Image Engine, AI Photo Agent, an 8000mAh battery and the all-new ColorOS 17. #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/MntAcZUWaX— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
OPPO Find X10 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
OPPO Find X10 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸਿਮ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੈਂਸਰ, ਬੈਟਰੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਧੂੜ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ IP ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ FHD+AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 9600M ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
The big reveal is here! The OPPO Find X10 price is officially out. Available from 29th Oct - 12GB + 256GB - ₹1,39,999 12GB + 512GB - ₹1,69,999 Grab the OPPO Find X10 from the OPPO Store: https://t.co/vUIRdGp1E2 #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/3pHAOai5ax— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 200MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
The wait is over! The OPPO Find X10 Pro Max price reveal is here. Choose your ultimate flagship experience. Available from 29th Oct - 12GB + 512GB - ₹1,99,999 Grab the OPPO Find X10 Pro Max from the OPPO Store: https://t.co/AIUE2qc3hi #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/8W2Bjj34W9— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
OPPO Find X10 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
OPPO Find X10 ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,39,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 4,667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1,69,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 5,667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ EMI 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OPPO Find X10 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
OPPO Find X10 Pro Max ਦੇ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,99,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ 6,667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Hasselblad Telephoto ਸੈਟ ਕਿਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 24,999 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। IDFC First Bank, HDFC Bank, Axis Bank ਅਤੇ SBI ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Meet your next creative companion! Introducing the OPPO Hasselblad Teleconverter Kit, crafted for the #OPPOFindX10Series to bring your photography closer to the action. #TrueToTheMoment https://t.co/zTIsZ3nVLn— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
OPPO Find X10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
OPPO Find X10 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। OPPO Find X10 Pro Max ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Luna White ਅਤੇ Titanium Grey ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ OPPO Find X10 ਨੂੰ Glacier Blue, Glow Coral ਅਤੇ Mist Grey ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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