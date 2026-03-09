ETV Bharat / technology

OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

OPPO FIND N6 FEATURES
OPPO FIND N6 FEATURES (OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 12:55 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OPPO ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ OPPO Find N6 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਹਿੰਗ ਬਣਤਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਿਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.62 ਇੰਚ ਦੀ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ, 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। OPPO Find N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ, 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 16GB ਰੈਮ+1TB ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

