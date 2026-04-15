Oppo F33 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਚਰਸ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
Oppo F33 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : April 15, 2026 at 3:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Oppo F33 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ F33 5G ਅਤੇ F33 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 120Hz FHD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 6360 MAX ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ 80W SUPERVOOC ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Oppo F33 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo F33 Pro 5G ਦੇ 8GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਸਟੀ ਫੋਰੈਸਟ, ਸਟਾਰੀ ਬਲੂ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Oppo F33 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo F33 5G ਦੇ 8GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਰਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Make space for bigger moments with the #OPPOF33Series 5G, now available for pre-order! Choose your match - OPPO F33 5G starting at ₹31,999 and OPPO F33 Pro 5G starting at ₹37,999.— OPPO India (@OPPOIndia) April 15, 2026
Oppo F33 5G ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਗ੍ਰਾਹਕ Oppo ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ Oppo F33 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Oppo F33 5G ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ, Oppo F33 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,799 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ 6,333 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੋ-ਕਾਸਟ ਇਕੁਏਟਿਡ ਮੰਥਲੀ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Oppo F33 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo F33 Pro 5G ਦੀ ਲੰਬਾਈ 158.4mm, ਚੌੜਾਈ 75.2mm ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 8.3mm ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 194 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। Oppo F33 Pro 5G ਵਿੱਚ 6.5-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 1,400 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6360 ਮੈਕਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Oppo F33 Pro 5G ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80ਵਾਟ ਦੀ SUPERVOOC ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Oppo F33 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo F33 5G ਦੀ ਲੰਬਾਈ 158.2mm, ਚੌੜਾਈ 75mm ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 8mm ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 189 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। Oppo F33 5G ਵਿੱਚ 6.5-ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 1,400 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6360 ਮੈਕਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 16MP ਦਾ ਫਰੰਟ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80ਵਾਟ ਦੀ SUPERVOOC ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66/IP68/IP69/IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
