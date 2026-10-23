Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਈਅਰਬਡਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
Oppo Enco X4 ਈਅਰਬਡਸ ਅਤੇ Oppo 22.5W ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 10:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਈਅਰਬਡਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦਾ ਨਾਮ Oppo Enco X4 ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ Oppo 22.5W ਹੈ।
Oppo Enco X4 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ 11 mm ਬੇਸ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 6mm ਪਲਾਨਰ ਟਵੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਲੱਗ ਡਿਜੀਟਲ-ਟੂ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨੌਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨੌਡੀਓ ਓਰੀਜਨਲ, ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਿਓਰ ਵੋਕਲ, ਕਰਿਸਪ ਹਾਈਜ ਅਤੇ ਥੰਡਰਿੰਗ ਬਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Built for Studios, Tuned for You. Introducing the #OPPOEncoX4, co-created with Dynaudio to deliver a truly premium flagship listening experience. Pre-Order now: https://t.co/7XYFDEnuXr #OPPOPadMini #CreateinOneFlow #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/N3t2S7N45m— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
Oppo Enco X4 ਈਅਰਬਡਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਈਕ, 6nm NPU ਅਤੇ AI ANC ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Oppo Enco X3 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ NC 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Adaptive ਮੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ANC ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਸਾਫ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਵੀਪੀਯੂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਫੋਮ ਸਿਲੀਕਾਨ ਈਅਰ ਟਿਪਸ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਸਕੈਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਆਡੀਓ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈੱਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ 10-ਬੈਂਡ ਸਾਊਂਡ ਮਾਸਟਰ EQ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਜੇਮਿਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ Oppo ਅਤੇ OnePlus ਫੋਨ 'ਤੇ ColorOS 17 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ OS ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਜੈਸਚਰ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਕੈਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਲਾਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਟੇਲਿਕ ਹਨ।
Power up your day, wherever it takes you! 🔋 The OPPO 22.5W 10,000 mAh Power Bank is here with a built-in cable for effortless charging on the go. Pre-order now: https://t.co/t9PfE2wtg5 #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/XDOiIn5oNV— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
Oppo Enco X4 ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo Enco X4 ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Glacier White ਅਤੇ Aurora Violet ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ Oppo ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
Oppo 22.5W ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ
Oppo ਨੇ Oppo 22.5W ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Oppo ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10,000mAh ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ 22.5 ਵਾਟ ਦੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Oppo 22.5W ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo 22.5W ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,199 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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