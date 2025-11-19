ETV Bharat / technology

Oppo Enco Buds 3 Pro+ ਈਅਰਬਡਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ?

Oppo ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਈਅਰਬਡਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 1:01 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ Oppo Enco Buds 3 Pro+ ਈਅਰਬਡਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Oppo ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Oppo Enco Buds 3 Pro+ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਐਨਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਏਐਨਸੀ (ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਜ਼ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ), ਵੱਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਈਅਰਬਡਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Oppo Enco Buds 3 Pro+ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ

Oppo Enco Buds 3 Pro+ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,099 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਬੱਡਸ ਨੂੰ 1,899 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸੋਨਿਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Oppo Enco Buds 3 Pro+ ਦੀ ਸੇਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਏਅਰਬੱਡਸ Oppo ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ANC ਦੇ ਨਾਲ TWS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Oppo Enco Buds 3 Pro+ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 12.4mm ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ANC ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ Pro+ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ 32dB ਐਕਟਿਵ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮੋਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। AAC ਅਤੇ SBC ਵਰਗੇ ਕੋਡੇਕ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰੇਂਜ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਅਰਬੱਡਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ANC ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 43 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ANC ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 28 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਅਰਬੱਡਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ANC ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ANC ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਈਅਰਬੱਡ 58mAh ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 440mAh ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10-ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰਜ 11 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਲੇਬੈਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਅਰਬੱਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 65 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 90 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ TÜV ਰਾਈਨਲੈਂਡ ਬੈਟਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ IP55 ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਅਰਬੱਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 4.2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਭਾਰ 46.2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

