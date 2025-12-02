ETV Bharat / technology

15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Oppo ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਫੀਚਰਸ

Oppo A6x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

OPPO A6X 5G LAUNCHED
OPPO A6X 5G LAUNCHED (OPPO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਪੋ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ Oppo A6x 5G ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 6000 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 6500mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 45W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Oppo A6x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Oppo A6x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Oppo A6x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB RAM ਅਤੇ 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,499 ਰੁਪਏ, 4GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,499 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,499 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਓਪੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਈਸ ਬਲੂ ਅਤੇ ਓਲੀਵ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

Oppo A6x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Oppo A6x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75-ਇੰਚ ਦੀ LCD ਸਕਰੀਨ HD+ (720x1,570 ਪਿਕਸਲ) ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, 120Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ, 256ppi ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ, 240Hz ਟੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰੇਟ ਅਤੇ 1,225 nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ 16.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਕਟਾ-ਕੋਰ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਆਟੋਫੋਕਸ ਅਤੇ 77-ਡਿਗਰੀ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ 60fps 'ਤੇ 1080p ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ 30fps 'ਤੇ 1080p ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Oppo A6x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ਬਲੂਟੁੱਥ 5.4, ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ 3.5mm ਆਡੀਓ ਜੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

OPPO A6X 5G
OPPO A6X 5G INDIA LAUNCH
OPPO A6X 5G PRICE
OPPO A6X 5G FEATURES
OPPO A6X 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.