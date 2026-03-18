Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 18, 2026 at 5:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ, ਦੋ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1125nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਗੇਮ ਬੂਸਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ AI LinkBoost 3.0 ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 44ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 41 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
The new #OPPOA6s5G is now available at ₹18,999(4GB+128GB), ₹20,999 (6GB+128GB). Experience stunning clarity with the 50MP+2MP Ultra-Clear Camera, wrapped in a sleek design that looks as good as it performs.— OPPO India (@OPPOIndia) March 18, 2026
Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਓਪੋ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੇਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Aurora Gold ਅਤੇ Plum Purple ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Oppo A6s 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। SBI ਕਾਰਡ, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank, BOB Cards, Yes Bank, Federal Bank ਅਤੇ DBS ਸਮੇਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ No Cost EMI ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
