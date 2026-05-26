ETV Bharat / technology

Oppo A6c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Oppo A6c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

OPPO A6C LAUNCH
OPPO A6C LAUNCH (OPPO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਜਟ A ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ Oppo A6c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ, Unisoc T7250 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 4GB ਰੈਮ ਅਤੇ 128GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ, 13MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 15W ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਐਂਡਰਾਇਡ 15 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ColorOS 15 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

Oppo A6c ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

Oppo A6c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ + 64GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 13,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫੇਦਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Oppo A6c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Oppo ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Oppo A6c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Oppo A6c ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 166.48mm, ਚੌੜਾਈ 78.23mm ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 8.95mm ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 215 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75-ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 900 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ Unisoc T7250 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਰੀਅਰ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੋਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ, ਪੋਰਟਰੇਟ, ਨਾਈਟ, ਪੈਨੋਰਮਾ, ਸਟਿੱਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋਵਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ-ਲੈਪਸ, ਹਾਈ-ਰੈਜ਼, ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15W ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

OPPO A6C LAUNCH
OPPO A6C FEATURES
OPPO A6C
OPPO A6C PRICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.