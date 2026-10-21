OpenAI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ
OpenAI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
Published : October 21, 2026 at 2:18 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਅਲਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋ OpenAI ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ AI misalignment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। OpenAI ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ Anthropic ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ।
ਮਾਡਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉੱਨਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ OpenAI ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਅਲਫੋਜ਼ਾਨ (35) ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 250,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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