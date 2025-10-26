OpenAI ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ Sora App ਦਾ Android ਵਰਜਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ AI ਵੀਡੀਓ!
OpenAI ਹੁਣ Android ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ Sora App ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ AI ਵੀਡੀਓ, Cameo ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : October 26, 2025 at 2:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। OpenAI ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ AI ਕੰਪਨੀ, OpenAI, ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, Sora ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ OpenAI ਨੇ iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ OpenAI ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Sora ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੀਡ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਰਾ ਐਪ ਕੀ ਹੈ?
Sora, OpenAI ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰਿੰਗ ਯੂ" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗਾਹਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਰਾ 2 ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
sora roadmap update: in the spirit of building this app openly, here's what we're landing soon.— Bill Peebles (@billpeeb) October 22, 2025
first, more creation tools. character cameos are coming in the next few days: you'll be able to cameo your dog, guinea pig, favorite stuffed toy, and pretty much anything else you… pic.twitter.com/GX7CJXWRcZ
ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
OpenAI ਦੇ Head of Sora, Bill Peebles ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ - “The Android version of Sora is actually coming soon.”
ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ iOS 'ਤੇ ਸੀ।
iOS 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ
- 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨਲੋਡ
- ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
- ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਐਪ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ
OpenAI ਸਿਰਫ ਸੋਰਾ Android ਵਰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫਿਚਰਸ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|ਫੀਚਰਸ
|ਡਿਟੇਲ
|Cameo Feature Update
ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ (Pets), ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ cameo ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
|Stitching Too
ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|Community Channels
|ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਹੋਣਗੇ।
ਲਾਂਚ ਵੇਰਵੇ
- ਐਪ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ (ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ)।
- ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਂਚ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਰਾ ਐਪ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
- ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗਾਹਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਰਾ 2 ਮਾਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।
- ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "AI ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ।