OpenAI ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਖਰਾ
OpenAI ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ 'Astra 6.1' ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
Published : September 29, 2026 at 12:42 PM IST
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: OpenAI ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ 'Astra 6.1' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ।
ਇਹ ਖਬਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 'OpenAI DevDay' ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Astra ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Astra 6.1 ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਅਸੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਪਰ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਸਾਚੀ ਜੈਨ, OpenAI ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈੱਡ
AI ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
- ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ OpenAI ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਬ Anthropic ਵੱਲੋ ਵਿਕਸਿਤ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ।
- OpenAI ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ US ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'Hugging Face' ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ।
- OpenAI ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- OpenAI ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
OpenAI, Anthropic ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ NVIDIA ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।-ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ, NVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ
UK ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ AISI ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ GPT-6 Astra ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ GPT 5.6 Sol ਅਤੇ GPT-5.5 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ GPT-6 ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
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