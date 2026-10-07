OpenAI, ChatGPT ਅਤੇ Codex ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਅਦਿੱਖ ਵਾਟਰਮਾਰਕ
OpenAI, EU ਦੇ ਏਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ EU ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ChatGPT ਅਤੇ Codex ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜੋੜੇਗਾ।
Published : October 7, 2026 at 2:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ EU 'ਚ ChatGPT ਅਤੇ Codex ਤੋਂ ਬਣੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ EU ਏਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ChatGPT ਅਤੇ Codex ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ OpenAI ਦੇ API ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
We're expanding our approach to content provenance to include text in response to EU regulatory requirements, while recognizing the significant limitations of current text watermarking technology. Our tools already help verify whether an image or audio file was created with our models. This work builds on those efforts to help people better understand when content may have been generated or edited with an OpenAI model. In the EU, we’ll start watermarking eligible text from ChatGPT and Codex over the coming weeks to comply with the EU AI Act. Customers using our API can turn on text watermarking for select models worldwide today.— OpenAI (@OpenAI) October 5, 2026
ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਨਾਮ textgrain ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ ਵੱਲੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਪੈਟਰਨ ਲੁੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਟੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ OpenAI ਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Anthropic ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
We're expanding our approach to content provenance to include text in response to EU regulatory requirements, while recognizing the significant limitations of current text watermarking technology. Our tools already help verify whether an image or audio file was created with our models. This work builds on those efforts to help people better understand when content may have been generated or edited with an OpenAI model. In the EU, we’ll start watermarking eligible text from ChatGPT and Codex over the coming weeks to comply with the EU AI Act. Customers using our API can turn on text watermarking for select models worldwide today.— OpenAI (@OpenAI) October 5, 2026
textGrain ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ textGrain ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਗੂਗਲ ਦਾ SynthID ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਲਤ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 200 ਟੋਕਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 400 ਟੋਕਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ।
ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਗਨਲ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 400-ਟੋਕਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 62 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸੀਮਿਤ ਐਕਸੇਸ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਹੀ textGrain ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਟੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ OpenAI ਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਜਾਂ ਚੈਟ ਦਿਖਾਏਗਾ।
textGrain ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮਾਪ: ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ textGrain ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣੇ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ: textGrain ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
- ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ: ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਗੰਠਨ, ਅਕਾਊਂਟ, ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਸਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
AI ਕੰਪਨੀ textGrain ਨੂੰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਬਲਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ Anthropic ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਕਲਾਊਡ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ SynthID ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ SynthID ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
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