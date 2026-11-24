AI ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ OpenAI ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕਾ
OpenAI ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਏਆਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 4:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ OpenAI ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਗਿਆਨੀ Jakub Pachocki ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ।
ਏਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ?
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Anthropic ਦੀ IPO ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
We decided to provide more transparency into pretraining progress at OpenAI for the sake of moving toward shared safety bars. In “Perplexity and Intelligence” I argue for common limits based on perplexity and other measurements, with progress beyond them gated on our ability to understand AI behavior. https://t.co/XX35m5vq89— Jakub Pachocki (@merettm) November 22, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ Dario Amodei ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ SpaceX ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Amodei ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਏਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ।
ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ?
ਏਆਈ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। Jakub ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਗਲੇ ਟੋਕਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਗਲੇ ਟੋਕਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
OpenAI ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ GPT-3.5 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। GPT-4 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 0.91 ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਡਲ ਚੇਨ ਆਫ ਥੋਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 0.8 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
This is the most important thing OpenAI has published in awhile. We are providing a lot of transparency into our pretraining progress and hope we can agree as a frield to common limits. I think that would be very wise and help ensure safety and control.— Sam Altman (@sama) November 22, 2026
ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ OpenAI ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੋਸਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਏਆਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ।
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