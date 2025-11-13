OpenAi ਨੇ ChatGPT ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ GPT 5.1 ਮਾਡਲ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇ ਫੀਚਰਸ
ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੀਪੀਟੀ 5.1 ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਟੀ-5.1 ਇੰਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀਪੀਟੀ-5.1 ਥਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : November 13, 2025 at 4:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜੀਪੀਟੀ 5.1 ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਉੱਨਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਟੀ-5.1 ਇੰਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀਪੀਟੀ-5.1 ਥਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।
OpenAI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ AI ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ChatGPT ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ChatGPT ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇ।
GPT 5.1 Instant ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
OpenAI GPT-5.1 Instant ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ" ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ GPT-5.1 ਇੰਸਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
GPT 5.1 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
GPT-5.1 ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਂਪਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ?
OpenAI ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GPT-5.1 Instant ਅਤੇ GPT-5.1 Thinking ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ (ਪ੍ਰੋ, ਪਲੱਸ, ਗੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲੌਗ-ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਜੂ ਪਲਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲੀ-ਐਕਸੈਸ ਟੌਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਆਊਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ GPT-5 ਪ੍ਰੋ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ GPT-5.1 ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।-ਓਪਨਏਆਈ
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਡਿਫਾਲਟ
- ਦੋਸਤਾਨਾ
- ਕੁਸ਼ਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬੋਟ)
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ
- ਕੈਂਡਾਈਡ
- ਅਜੀਬ
- ਸਿਨੀਕਲ
- ਨਰਡੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸੈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਸੰਖੇਪ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਮੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨ-ਟਿਊਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੀਸੈੱਟ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।-ਓਪਨਏਆਈ
