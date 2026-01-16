Google Translate ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ OpenAI ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ChatGPT Translate ਫੀਚਰ
OpenAI ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 16, 2026 at 6:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
OpenAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਅਲੱਗ ਵੈੱਬਪੇਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਇਲ ਅਤੇ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
OpenAI ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ 'Translate With ChatGPT' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ X 'ਤੇ AIRPM ਦੇ ਲੀਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿਬੋਰ ਬਲਾਹੋ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੋ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ 'Detect Language' 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਜੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟੈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ
OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਹਿੰਦੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਆਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਬ 243 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੈਮਰਾ ਫੀਡ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ OpenAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਟੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।
