ETV Bharat / technology

ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ OpenAI ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ?

OpenAI ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 'Sweetpea' ਨਾਮ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਲੇਸ ਵਾਈਸ ਆਧਾਰਿਤ AI ਈਅਰਬਡਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CHATGPT DEVICE
CHATGPT DEVICE (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੋਡਨੇਮ 'Sweetpea' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ OpenAI ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ Jony Ive ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ Jony Ive ਓਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ OpenAI ਅਤੇ Jony Ive ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਣਨ ਵਾਲੇ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ TWS ਈਅਰਬਡਸ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਮ ਈਅਰਬਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?

X 'ਤੇ ਲੀਕਰ ਪਿਕਾਚੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'Sweetpea' ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਈਅਰਬਡਸ ਵਰਗੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ Jony Ive ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ Foxconn ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। Foxconn ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ OpenAI ਦੇ ਪੰਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'Sweetpea' ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 'Sweetpea' ਦਾ ਲੁੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਅਰਬਡਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਗ ਸਟੋਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਮੋਡੀਊਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਣਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੀਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2nm ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੇਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ Samsung Exynos ਚਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OpenAI ਆਪਣਾ ਕਸਟਮ ਚਿਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'Sweetpea' ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਅਰਬਡਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

OPENAI LAUNCH SWEETPEA IN 2026
OPENAI
CHATGPT
OPENAI SWEETPEA
CHATGPT DEVICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.