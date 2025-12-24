ETV Bharat / technology

OpenAi ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Your Year with ChatGPT' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

OpenAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ChatGPT ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਵੀਊ ਦਿਖਾਏਗਾ।

Published : December 24, 2025 at 1:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Your Year with ChatGPT' ਹੈ। OpenAI ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 'Spotify Wrapped' ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰ ਐਂਡ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਓਵਰਰਿਵੀਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਥੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕੈਪ?

OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, 'Your Year with ChatGPT' ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OpenAI ਨੇ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਿਮੀਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ?

ਇਹ ਫੀਚਰ ਫ੍ਰੀ, ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Business, Enterprise ਅਤੇ EDU ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?

ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲੱਸ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ 'Your Year with ChatGPT' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

