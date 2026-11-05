OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Images 2.6, ਹੁਣ GIF ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ
OpenAI ਨੇ Images 2.6 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 1:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Images 2.6 ਨੂੰ ChatGPT, Codex ਅਤੇ API ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਅਰਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਅੱਧੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ OpenAI ਨੇ Images 2.6 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। API ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆਏ ਹਨ। GPT-Image-2.6 Flare ਸਪੀਡ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਅ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਮੇਜਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਲੇਆਊਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, GPT-Image-2.6 Sunburst ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕਈ ਐਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਡਿਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ GIF ਸਪੋਰਟ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ Still Image ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੂਪਿੰਗ GIF ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। Brand Mascot, Character ਜਾਂ Product Short ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟੇਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Image 2.6 ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਏਕਸ਼ਨ, ਮੀਮ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਜਾਂ Still Image ਨਾਲ ਸੀਮਲੈੱਸ ਲੂਪਿੰਗ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
We have a gif for you—ChatGPT Images 2.6 is here. ChatGPT Images 2.6 can turn your prompts and pictures into animated GIFs. You can also keep reference images of yourself, pets, and characters ready to reuse in new creations...no need to upload them again. Go on. Make it weird. Send more GIFs of your dog dancing. Images 2.6 is available today in ChatGPT, and Codex across all tiers on web, desktop, and mobile. https://t.co/WQg0cVJRca— ChatGPT (@ChatGPT) November 5, 2026
Image Markup ਫੀਚਰ
API ਵਿੱਚ Image Markup ਫੀਚਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। SVG ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ Complexity ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਟੇਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਡਿਟ ਲਈ ਲੋਅ Complexity ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Today, we’re bringing GPT-Image-2.6 to Codex and the API. Image-2.6 Flare and Sunburst, our two new API image models, generate images 50% faster than before. At medium or high quality, Sunburst keeps details more consistent from one edit to the next. https://t.co/iNhtjqKueJ— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) November 4, 2026
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
Images 2.6 ChatGPT ਅਤੇ Codex ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੀਅਰ 'ਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। API ਵਿੱਚ ਵੀ GPT Images 2.6 Flare ਅਤੇ Sunburst ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਮਤ $8 ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀਮਤ $30 ਪ੍ਰਤੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟੋਕਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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