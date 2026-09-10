OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ChatGPT Images 2.5, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ AI ਤਸਵੀਰਾਂ
OpenAI ਨੇ ChatGPT Images 2.5 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 10, 2026 at 5:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ChatGPT Images 2.5 ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਏਆਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ChatGPT Images ਅਤੇ GPT-Image ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ API ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ
ChatGPT Images 2.5 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਡ ਦੋਨੋ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ChatGPT Work ਅਤੇ Codex ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੈਸਕਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। API 'ਤੇ GPT-Image-2.5 Flare ਅਤੇ GPT-Image-2.5 Sunburst ਤਰੁੰਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, ChatGPT Images 2.5 ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਚਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੂਲ ਰੈਫਰੇਂਸ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਟਾਪਿਕ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। Images 2.5 ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ Images 2.0 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ChatGPT Images 2.5—faster, sharper, smarter, with better tools for creating whatever you can dream of.— OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026
- Faster image generation to keep your ideas flowing
- Improved fidelity for more natural, recognizable images
- Consistent details across multiple edits
- Comment-based… pic.twitter.com/SjHITKJUSV
ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
OpenAI ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ Sketch ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਜਾਂ ਆਮ ਡੂਡਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਟਜੀਪੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਟੋ ਲਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਕੰਮੈਟ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Make your images look jusssttttt right.— ChatGPT (@ChatGPT) September 8, 2026
ChatGPT Images 2.5 is here with sharper details, faster generation, more precise editing, and new tools for creating and sharing. pic.twitter.com/YNZNElVVdd
ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਫੋਕਸਡ ਐਡਿਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਡਿਟੇਲਡ ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਾਡਲ ਆਏ ਹਨ। GPT-Image 2.5 Flare ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੋਨੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। GPT-Image 2.5 Sunburst ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। C2PA ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਦਿੱਖ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ChatGPT-Image 2.5 ਰਾਹੀ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-