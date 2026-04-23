OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ChatGPT Images 2.0, ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ

ChatGPT Images 2.0 ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

OPENAI CHATGPT IMAGES 20
OPENAI CHATGPT IMAGES 20 (OPENAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 5:36 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ChatGPT Images 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ChatGPT Images 2.0 ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰਚਨਾ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਯੂਏਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਟੈਕਟਸ-ਹੈਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਲੇਆਊਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ, ਇੰਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਟੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਡਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋ।

ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ

ChatGPT Images 2.0 ਨੂੰ ChatGPT, Codex ਅਤੇ API ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰਸ ਵਰਗੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੱਸ, ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸਨੂੰ gpt-image-2 API ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਡਲ 2x ਤੱਕ ਦੇ Resolution ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ Resolution ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ 8 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ Thinking ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਕੱਟਆਫ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਖੇ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਰੀਗਾਮੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

OPENAI CHATGPT IMAGES 20
CHATGPT IMAGES 20
CHATGPT
OPENAI

