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OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ChatGPT for Teens ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

OpenAI ਨੇ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CHATGPT FOR TEENS FEATURE
CHATGPT FOR TEENS FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 9:40 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ChatGPT for Teens ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ OpenAI ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਮੋਡ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸਟੱਡੀ ਮੋਡ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਸਟੱਡੀ ਮੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ। OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਟਬਾਟ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੱਡੀ ਮੋਡ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਵਿਜ਼ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਓਵਰ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਮੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਨ ਰਹੇ।

ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ-18 ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ, ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Quite Hours ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਏਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

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