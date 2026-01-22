ETV Bharat / technology

ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਮਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ

OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ 'Age Prediction' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

Published : January 22, 2026 at 3:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'Age Prediction' ਹੈ।

ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Age Prediction ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ 'Age Prediction' ਫੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਲ ਚੈਲੇਂਜ, ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੋਲ ਪਲੇ, ਸੈਲਫ਼ ਹਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਸੋਚ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ChatGPT ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਮੋਰੀ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Age Prediction ਫੀਚਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਐਕਸੇਸ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਛਾਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੈਟਿੰਗਸ>ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਟੀਨ ਸੇਫ਼ਗਾਰਡਸ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

