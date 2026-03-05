OpenAI GitHub ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
OpenAI GitHub ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ OpenAI ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਡ-ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ GitHub ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The Information ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ GitHub 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ OpenAI ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰੋਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੇਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ GitHub ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਖੁਦ OpenAI ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ OpenAI ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 840 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ SoftBank ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। OpenAI, Microsoft ਅਤੇ GitHub ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ OpenAI ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-