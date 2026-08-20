OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'ChatGPT For Teens', ਜਿਨਸੀ ਕੰਟੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
OpenAI ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'ChatGPT For Teens' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : August 20, 2026 at 12:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ChatGPT For Teens' ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀਂ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹੀਂ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਯਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝੀਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਟ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਐਨ ਓ'ਲਰੀ, OpenAI ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ.ਪੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਫੇਅਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬੋਫਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਇਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਦੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚੈਟਬਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵੱਲੋ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਏਆਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ: ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ
OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, 'ChatGPT for Teens' ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਟਬਾਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਐਲੀਸਨ ਮਿਸ਼ਕਿਨ, ਓਪਨਏਆਈ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ
OpenAI ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ 'ਐਜ-ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈਟਬਾਟ ਦੇ ਟੀਨ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚੈਟਬਾਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਟੈਟ, ਚੈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 'ChatGPT for Teens' ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੈਟਬਾਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।-OpenAI ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ.ਪੀ ਐਨ ਓ'ਲਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੇਅਰਪਲੇ ਦੇ ਬੌਫਰਡ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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