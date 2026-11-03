OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ LifeVal, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ
OpenAI ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ LifeVal ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 12:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ LifeVal ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
OpenAI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ AGI ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਿਪੀ ਬਦਲਣਾ, ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆਦਿ।
For AGI to benefit all of humanity, it should help people with the everyday tasks that matter most to them. So we built LifeVal, a new benchmark shaped by feedback from thousands of ChatGPT users on where they most want help from a personal assistant—from finding childcare to accessing government services to managing personal finances. Over the past year, we’ve used LifeVal to measure and improve how well our models handle these everyday tasks. https://t.co/GlUjixzEM0— OpenAI (@OpenAI) November 2, 2026
LifeVal ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?
ਇਸ ਲਈ OpenAI ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3995 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ LifeVal ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ ਅਤੇ ਕੰਨੈਕਟਰਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟ ਟੂਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਲੀ-ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ 93.1 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 98 ਫੀਸਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 96.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 90.4 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
OpenAI ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ LifeVal ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। OpenAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AGI ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ LifeVal ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-