OpenAI ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ?

OPENAI UPDATES PRIVACY POLICY
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 4, 2026 at 7:38 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਦਿੱਗਜ਼ OpenAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। OpenAI ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈੱਬ ਸਰਫਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਣਚਾਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਚੈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਏਆਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ OpenAI ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ OpenAI ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਐਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

Wired ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ OpenAI ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ Taya Christianson ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ OpenAI ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

OpenAI ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ OpenAI ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੂਕੀ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਆਈਡੈਂਟਿਫਾਇਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ OpenAI ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੋਡੈਕਸ ਏਆਈ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ:-

  • ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  • Settings>Data Controls>Marketing Privacy 'ਤੇ ਜਾਓ।
  • ਟੌਗਲ ਨੂੰ ਬੰਦ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।

