OpenAI ਨੇ AI ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
OpenAI ਨੇ ਏਆਈ ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Published : September 17, 2026 at 5:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ OpenAI ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ।
We're sharing our new framework for tracking, investigating, and disclosing instances of model misalignment at OpenAI.— OpenAI (@OpenAI) September 16, 2026
The framework sets criteria and timelines for public disclosure, including when we haven’t yet fully explained or mitigated the behavior. More complex cases may…
OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਸਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ OpenAI ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ, ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 6 ਮਾਮਲੇ
ਟਾਸਕ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਛਿੱਪੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼: OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਰਿਲੀਜ਼ਡ ਖੋਜ ਮਾਡਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਸੇਫਟੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 27 ਸਮਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਬਾਏਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣਾ: ਆਪਣੇ GPT-5.6 Sol ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ OpenAI ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੀ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਾਈਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ API-Key ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਉਣਾ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ API-Key ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋ API-Key ਤੋਂ ਉਸੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਐਕਸੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬਣਾਉਣਾ।
ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਡਲ ਨੇ Python ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। OpenAI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ।
ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਕੋਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਬ ਇਨਪੁੱਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਸਕ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਏਜੰਟ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਲ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਟਾਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਪ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। OpenAI ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸਲੋ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ OpenAI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਇਸਦੇ ਰਿਸਕ, ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-