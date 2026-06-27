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OpenAI ਨੇ US ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ AI ਮਾਡਲ, ਜਾਣੋ

OpenAI ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ GPT-5.6 ਮਾਡਲ Sol, Terra ਅਤੇ Luna ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

CHATGPT NEW AI MODEL
CHATGPT NEW AI MODEL (OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 12:50 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

OpenAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਨਾਮ GPT-5.6 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Sol, Terra ਅਤੇ Luna ਹੈ। Sol ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Terra ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Luna ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ GPT-5.6 ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ OpenAI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Anthropic ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ Fable 5 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਐਕਸੇਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anthropic ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

OpenAI ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਆਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ OpenAI ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

OpenAI ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਸੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਿਫੌਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਟੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ Sol ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੋਡ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਸਬਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਟੋਕਨ ਯੂਸੇਜ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OpenAI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਬੈਂਚਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ Sol, Anthropic ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Sol ਵਿੱਚ ਸੇਫ਼ਟੀ ਗਾਰਡਰੇਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਓਵਰ ਕੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Sol ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 5 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ 30 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। Terra ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Luna ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 6 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਏਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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