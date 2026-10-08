OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ GPT-6, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ GPT-6, ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ GPT-6 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 8, 2026 at 3:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ GPT-6 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Intelligent UI ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਚੈਟਬਾਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Plus, Pro, Business ਅਤੇ Enterprise ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Free ਅਤੇ Go ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ChatGPT ਵਿੱਚ GPT-6 Intelligent UI ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ Intelligent UI?
OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, GPT-6 ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Intelligent UI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਚਾਰਟ, ਫਾਰਮ, ਟੈਪ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਟਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਾਈਗ੍ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਗੇਮ ਜਿਵੇਂ ਟੂਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨਪੁੱਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਦਾ ਹੈ।
OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੇਟਿਵ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਈਲਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ Intelligent UI ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ GPT-6 ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ GPT-6 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟੈਟ, ਲੇਆਊਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਰੀਜਨਿੰਗ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GPT-6 ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ GPT-6 Extra High ਨੇ GPT-5.6 Medium ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, GPT-5.6 Extra Hight ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋ ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ GPT-6 Instant, GPT-5.6 Instant ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋ ਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇ।
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