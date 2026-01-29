ETV Bharat / technology

OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ChatGPT Prism, ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

OpenAI ਨੇ ChatGPT ਵਿੱਚ Prism ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

CHATGPT PRISM BENEFITS
CHATGPT PRISM BENEFITS (OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ChatGPT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ AI-native ਵਰਕਸਪੇਸ Prism ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Prism ਨੂੰ ਨਵੇਂ GPT-5.2 ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣ, ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Prism ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਊਂਡ ਆਧਾਰਿਤ LaTaX ਵਰਕਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲਾਂ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚੈਟ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, Prism ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Prism ਸਿੱਧੇ ਉਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਪਲੇਸ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਜ਼ਨ ਟਕਰਾਅ, ਮੈਨੂਅਲ, ਮਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਐਡਿਟਿੰਗ ਫੀਚਰਸ

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਫੀਚਰ ਵਾਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਐਡਿਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੋਜਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਰਿਵੀਊ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਕੇ ਕੰਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। GPT-5 ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਇਮਿਊਨ ਸੇਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣੂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਐਡਵਾਂਸਮੇਂਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ।

Prism ਦੀ ਨੀਂਹ OpenAI ਦੇ ਕਲਾਊਂਡ ਆਧਾਰਿਤ LaTaX ਪਲੇਟਫਾਰਮ Crixet 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, Prism ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ChatGPT ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਪਾਰ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ Prism.openai.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

CHATGPT PRISM
CHATGPT
OPENAI
CHATGPT PRISM BENEFITS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.