OpenAI ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ 2 ਮਾਡਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

OpenAI ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ 2 ਮਾਡਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
OpenAI ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ GPT-5.4 Mini ਅਤੇ GPT-5.4 Nano ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : March 19, 2026 at 12:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ GPT-5.4 Mini ਅਤੇ GPT-5.4 Nano ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ, ਛੋਟੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵਰਕਲੋਡ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵੱਡੇ GPT-5.4 ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ, ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਚ GPT-5.4 ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਰੋਲਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
OpenAI ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ GPT-5.4 Mini ਕੋਡਿੰਗ, ਰੀਜਨਿੰਗ, ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਟੂਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ GPT-5.4 Mini ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਡੇ GPT-5.4 ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, GPT-5.4 Nano ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਈਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। OpenAI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ, ਡੇਟਾ ਕੱਢਣ, ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਰਗੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਸਹਾਇਕ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GPT-5.4 Mini ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਡ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਡੀਬੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੋਡਬੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ GPT-5.4 Mini ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਨੋ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GPT-5.4 Mini ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ GPT-5.4 Nano ਅਜਿਹੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GPT-5.4 Mini ਹੁਣ API, Codex ਅਤੇ ChatGPT 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਗੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ + ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ Thinking ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ GPT-5.4 Thinking ਲਈ ਰੇਟ-ਲਿਮੀਟ ਫਾਲਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Codex ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਐਪ, CLI, IDE ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, GPT-5.4 Nano API ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
