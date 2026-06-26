OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ AI ਚਿਪ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ChatGPT ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ!
OpenAI ਨੇ Broadcom ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪ Jalapeno ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 10:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਆਈ ਚਿਪ ਦਾ ਨਾਮ Jalapeno ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ OpenAI ਨੇ Broadcom ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ LLM ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਆਈ ਚਿਪ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
We’ve designed and built our first AI chip: Jalapeño.— OpenAI (@OpenAI) June 24, 2026
Designed from the ground up by OpenAI and brought to production with @Broadcom, Jalapeño is purpose-built for the LLM workloads powering ChatGPT, Codex, the API, and future agentic products.
Chips are foundational to the AI… pic.twitter.com/mHU7DaMMTi
ਸਿਰਫ਼ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਚਿਪ
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਏਆਈ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੀਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੌਰਾਨ OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ OpenAI ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ NIVIDIA ਦੇ GPUs 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Jalapeno ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਆਈ ਚਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਟਾਪ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ
OpenAI ਨੇ ਇਸ ਏਆਈ ਚਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ChatGPT, Codex, API ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ OpenAI ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ LLM ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਏਆਈ ਚਿਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Broadcm ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Celestica ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। OpenAI ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਗ੍ਰੇਗ ਬ੍ਰੋਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, OpenAI ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਚਿਪ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027-28 ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ OpenAI ਨੂੰ NVIDIA 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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