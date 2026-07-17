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OpenAI ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

OpenAI ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

OPENAI FIRST HARDWARE PRODUCT
OPENAI FIRST HARDWARE PRODUCT (OPENAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 7:08 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜੋਨੀ ਆਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ OpenAI ਦੇ ਏਆਈ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਏਜੰਟ Codex ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

OpenAI ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪਨੀ Work Louder ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Codex Micro ਨੂੰ ਕੋਡੈਕਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਕਰੋਪੈਡ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ Codex ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 230 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਨੇ ਇਸਨੂੰ Work Louder ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Figma ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ Creator Micro 2 ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। OpenAI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Codex Micro ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਨਿਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਿਵੇਂ ਹੈ Codex Micro ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ?

ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਜੰਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਥ੍ਰੈਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋਇਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲ ਰਿਕਵੇਸਟ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਰੀਫੈਕਟਰਿੰਗ ਵਰਕਫਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Work Louder ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ Creator Micro 2 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ OpenAI ਦੇ Codex Micro ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Creator Micro 2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 144 ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Codex ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਏਜੰਟ ਕੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਾਈਨ ਥ੍ਰੂ ਕੀ ਕੈਪਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਈਡਲ ਹੈ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਖਰਾਬੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਤੈਅ ਏਜੰਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ Work Louder ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸੰਰਚਨਾ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ Keys ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ Codex ਟਾਸਕ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਸਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ Codex ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ Key ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ Codex ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੁੱਸ਼-ਟੂ-ਟਾਕ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

MacroPad ਵਿੱਚ LED ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ Codex ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਜੋਇਸਟਿਕ ਅਤੇ ਰੋਟਰੀ ਡਾਇਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋਇਸਟਿਕ Codex ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਾਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Codex Micro ਦੀ ਹਰ Key ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੈਪਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Work Louder ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 32 ਵਾਧੂ ਕੀ-ਕੈਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਚੁੱਪ ਅਕੇ ਕਲਿੱਕੀ ਸਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Codex Micro ਨੂੰ USB-C ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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