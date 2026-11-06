OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ GPT-6, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦਦਗਾਰ
OpenAI ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 2:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: OpenAI ਨੇ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ FireFox ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ 81 ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ Linux kernel ਵਿੱਚ 948 ਕੰਮਜ਼ੋੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ explotis ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
Introducing GPT‑6 Cyber: a major advance in security research that pairs stronger capabilities with better model alignment. The model powered the Linux kernel research we announced yesterday, and security teams at companies like Mozilla, Palo Alto Networks, Calif, and Cisco—alongside our own at OpenAI—are already putting it to work. GPT-6 Cyber is available to select Daybreak Red customers and we are expanding access over time. https://t.co/Nzab3Z1Td6— OpenAI (@OpenAI) November 5, 2026
ਅਸੀਂ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।-OpenAI
OpenAI ਅਨੁਸਾਰ, Mozilla ਨੇ Firefox ਦੀਆਂ 81 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। OpenAI ਨੇ Mozilla ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਚ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ Mozilla ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ Firefox ਦੀ 30 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।
ਆਪਣੇ Linux kernel ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਨੇ 1,724 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 948 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ।
OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ GPT-5.6 Sol ਵੱਲੋ ਲੱਭੀ ਗਈ 166 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ 304 ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ExploitGym ਬੇਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ 48.5 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ GPT-5.6 ਸਾਈਬਰ ਦਾ ਸਕੋਰ 32.1 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। OpenAI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵੈੱਬ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੇਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਨੇ 40.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰੀਕਾਲ ਸਕੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ GPT-6 Astra ਦਾ ਸਕੋਰ 32 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ RemoteExploitBench ਵਿੱਚ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ Daybreak Blue ਦੇ ਨਾਲ GPT-6 Astra ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ Exploit ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ।
OpenAI ਨੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇ 99.93 ਫੀਸਦੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ GPT-5.6 ਸਾਈਬਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇ 94.49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ Preparedness Framework ਦੇ ਤਹਿਤ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਟੀਕਲ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ GPT-5.6 ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। xOT ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਪਨੀ Dragos ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲੈਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ Daybrak Red ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੌਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰਿਲੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਟ੍ਰਿਪ ਲੋਜਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੈਂਡਬਾਕਸਿੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
OpenAI ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ GPT-6 ਸਾਈਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ API ਅਤੇ Codex ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ Daybreak Red ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Daybreak Red ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Daybreak Blue ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਹੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਗੰਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ Daybreak Grant ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉੱਪ-ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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