OpenAI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Dots, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
OpenAI ਨੇ Dots ਨਾਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : October 1, 2026 at 7:14 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Dots ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ GPT-6 Astra 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
Dots ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਰ Dot ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕਲਾਊਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Dots ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋ ਚਾਹੋ ਉਸਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੱਗਇਨ ਰਾਹੀਂ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ Dot ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
Introducing dots, powered by GPT-6 Astra.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
Remarkably capable, always-on agents built to handle everything. pic.twitter.com/inY5BZj3Kz
Dots ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ, ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Slack ਅਤੇ Teams 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ Dot ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। OpenAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ Dots ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
Dots are here!— Sam Altman (@sama) September 29, 2026
A new way to use AI that works 24/7 for you; get more of your time and attention back to work at a higher level.https://t.co/Kp4fPSGUTT
ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਹਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ Dots ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ Dot ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਗ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੋਡ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕੇ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਲੀਡ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ, ਸ਼ੋਅ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ OpenAI ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Slack ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਗ ਆਉਦੇ ਹੀ Dots ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟਰ ਦੇ Dot ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। Dot ਨੇ ਇਨਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
Your dot is ready to meet you. pic.twitter.com/HyC9ZAztOm— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2026
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ Dot ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਲਈ Dot ਸੇਵ ਪਾਸਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ Dots ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ Read Only ਟੂਲ ਨਾਲ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Dots ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਪ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Dot ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ Dots ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Dots ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ Dot ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Dots ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
Dots ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬੀਟਾ ਉਦੋ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ Dot ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Dot ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ Codex ਜਾਂ ChatGpt WorK ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਟਾਸਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ Dots ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟ Dots ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ, ਇਨਵਾਇਸ, ਈਮੇਲ ਬਜ਼ਾਰ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ OpenAI ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਏਜੰਟ 365 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। OpenAI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਏਜੰਟ Dots ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ Muse ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
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