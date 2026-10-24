OpenAI ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰੇਗਾ ਅਪਣੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ AI ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ?
OpenAI ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
Published : October 24, 2026 at 9:16 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਏਆਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਓਪਨਏਆਈ ਬਲਕਿ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Over the past several months, we have substantially hardened the security of our research training environment. We’ve removed live internet access for all frontier models during training and built an offline world for them to use instead—a cached version of the web where they can still learn to browse, search, and use applications. On September 20, after a model exploited a DNS misconfiguration to find a way outside of this offline world, we paused frontier training to strengthen containment further. We assembled teams of agents, powered by our most cyber-capable models, and tasked them with finding weaknesses in our research environments. While they found no route to the internet they could easily exploit while concealing their activity from our monitors, they did find zero-day vulnerabilities, virtual machine escapes, and hardware side-channels for communication between agents. We used their discoveries to further strengthen our defenses and contribute fixes to open-source software. After strengthening our containment architecture, we resumed our frontier RL training and inference on October 1. We’ve reserved substantial compute for continuous red-teaming, and made high-compute red-teaming part of the safety cases we use to decide whether frontier training and evaluation can proceed securely. https://t.co/EmEZsFRMcF— OpenAI (@OpenAI) October 23, 2026
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
OpenAI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਰੰਟੀਅਰ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। OpenAI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਕੋਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। AI ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ AI ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ AI ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਣੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਡੌਟਸ ਵਰਗੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਡੈਕਸਡ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਡ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 'ਆਫਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ' ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟ ਅਸਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
A post on how we've been securing our frontier model training environment. We've been building tools around our frontier cyber models, which have secured us far beyond what we could have unassisted and should generalize as key to how defenders secure themselves going forward.— Greg Brockman (@gdb) October 23, 2026
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ
ਓਪਨਏਆਈ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੈੱਡ-ਟੀਮਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (VM) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਜੋਂ, ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਮੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।