OpenAI ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ Dots, ਹੁਣ iMessage ਅਤੇ RCS ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਫੋਟੋ, ਮੈਸੇਜ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ...

OpenAI ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ Dots, ਹੁਣ iMessage ਅਤੇ RCS ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਫੋਟੋ, ਮੈਸੇਜ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ...
OpenAI Dots ਹੁਣ ਫੋਨ ਦੇ ਆਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇਗਾ।
Published : October 30, 2026 at 1:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ Dots ਨਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ Dots ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ChatGPT, Slack ਅਤੇ Microsoft Teams ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ OpenAI ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੋਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਹੀ Dot ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ OpenAI ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ Dot ਏਜੰਟ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। iPhone ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪਲ ਦੇ iMessages ਤੋਂ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ RCS ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ Dot ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਸਗੋਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Dot ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇਗਾ।
By popular request, you can now text your dot. Give it a task to take off your plate or something to keep an eye on, using text, photos, or even voice notes. It will text you proactively with relevant updates. Safe, secure texting via iMessage or RCS. You’re the only one who can text your dot, and your dot can only text you. Rolling out now as a preview for Pro users in the US.— ChatGPT (@ChatGPT) October 28, 2026
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ
Dots ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Dot ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ Texting ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। OpenAI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Dots ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ
ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ OpenAI ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ Dot ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ Dot ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। OpenAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ Dots ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ GPT-6 Astra 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਆਮ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
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