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ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ 'ਟ੍ਰਾਈ' ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕੱਪੜੇ! Chatgpt ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ 2 ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੀਚਰਜ਼

OpenAI ਨੇ Chatgpt ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਈ-ਆਨ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

OpenAI Chatgpt new feature
ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ (Image Credit: OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 9:57 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਆਪਣੇ AI ਚੈਟਬੋਟ, ChatGPT, ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ AI ਸਹਾਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। OpenAI ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਚੈੱਕਆਉਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਟਿਕ AI ਸਟਾਰਟਅੱਪ Instinct ਨੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਪਾਈਆਂ।

ChatGPT Images 2.5 ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ

OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ AI ਮਾਡਲ, ChatGPT Images 2.5 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਟੈਕਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

OpenAI Chatgpt new feature
ਇਹ ਵਿਕਲਪ ChatGPT ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ Try On ਬਟਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ (Image Credit: OpenAI)

ਟ੍ਰਾਈ-ਆਨ ਬਟਨ

ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਈ-ਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ-ਬਾਡੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈ-ਆਨ ਬਟਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈ-ਆਨ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਈ-ਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

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OPENAI CHATGPT NEW FEATURE

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