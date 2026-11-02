ਕੀ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰੈਮ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ? ਆਖਿਰ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ?
ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ DRAM ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Published : November 2, 2026 at 3:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ DRAM ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਗੇਮਰਸ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ DRAM ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ Cheeky Pint ਪੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਪ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੌਨ ਕੋਲਿਸਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੀਈਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਲ ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਦਾ ਫਰਕ
ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀਮਿਤ DRAM ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੈਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗੇਮ ਕੰਸੋਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ Hynix ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਲਾਊਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। OpenAI ਦੇ ਸਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੈਮ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, OpenAI ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌੜ ਕਾਰਨ DRAM ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮਾਰਕ ਅਤੇ Nvidia ਦੇ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਹਨ, ਜੋ Open-Weight models ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਏਆਈ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਾਊਡ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਲਕੀ-ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
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