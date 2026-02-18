AI IMPACT SUMMIT 2026 ਵਿੱਚ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

AI IMPACT SUMMIT 2026 ਵਿੱਚ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
Published : February 18, 2026 at 10:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਾਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ OpenAI ਹੈ। ਇਸਦਾ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ LLMs ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ AI IMPACT SUMMIT 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ AI IMPACT SUMMIT 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰ, ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਖੋਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ?
ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OpenAI ਨੇ ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਟੂਲ Prism ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। OpenAI ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ Prism ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OpenAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ChatGPT GO ਨਾਮ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਲਈ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਲਈ ਸੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇੱਥੋ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। AI IMPACT SUMMIT 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ।
