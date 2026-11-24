ਕੀ ਹੁਣ OpenAI ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ
FIH ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ OpenAI ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : November 24, 2026 at 2:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OpenAI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੈਟਬਾਟ ChatGPT ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ OpenAI ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ?
ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟ Securities Times ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, OpenAI ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ FIH ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫੋਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ FIH ਮੋਬਾਈਲ Foxconn ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ 12038.HK ਟਿਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਸਟਡ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਲੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OpenAI ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Luxshare Precision, Lingyi iTech ਅਤੇ AAC ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿੰਗ-ਚੀ ਕੁਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ OpenAI ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ MediaTek Dimensity 9600 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪ 2nm ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OpenAI ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ OpenAI ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
Agentic Device ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ OpenAI ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
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