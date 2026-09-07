AI ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ! OpenAI ਦੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
OpenAI ਦੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 3:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: AI ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। OpenAI ਦੇ ਕੁਝ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਨਾਮਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
- AI ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ OpenAI ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
- ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ OpenAI: ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੇ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ OpenAI ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ: ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। OpenAI ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OpenAI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ: OpenAI ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਐਸਟਰਾ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਸਟਰਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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