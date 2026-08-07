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ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸਟਾਕ ਹੋਇਆ Oneplus ਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

OnePlus ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ONEPLUS IS SOLD OUT IN US
ONEPLUS IS SOLD OUT IN US (ONEPLUS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 3:26 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। OnePlus ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

OnePlus 15 ਅਤੇ OnePlus 15R ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸਟਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ OnePlus ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ OnePlus Buds ਵੀ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ OnePlus ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਿਰਫ਼ OnePlus Buds Pro 3 ਅਤੇ Nord Buds 3 Pro ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਚੇ ਹਨ।

OnePlus ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਾਡਲ OnePlus 16 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਪੋਰਟ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ OxygenOS ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ColorOS ਲੈ ਲਏਗਾ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। OnePlus ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, OnePlus ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। OnePlus ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus N6 ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

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