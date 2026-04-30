OnePlus Pad 4 ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

OnePlus Pad 4 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ONEPLUS PAD 4 PRICE
ONEPLUS PAD 4 PRICE (ONEPLUS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 30, 2026 at 5:22 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus Pad 4 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ Qualcomm ਦਾ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 59,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 64,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ਰਸ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 54,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 10,000 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ No-Cost EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ OnePlus India ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ Wi-Fi ਨੂੰ ਵੈਰੀਐਂਟ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ Dune Glow ਅਤੇ Sage Mist ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Pad 4 ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 13.2 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3.4K Resolution, 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ ਟਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦਰ 540Hz ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 13,380mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ SUPERVOOC ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ONEPLUS PAD 4 PRICE

