ETV Bharat / technology

OnePlus Nord CE6 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

OnePlus Nord CE6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ONEPLUS NORD CE6 LITE
ONEPLUS NORD CE6 LITE (ONEPLUS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus Nord CE6 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ OnePlus Nord CE6 ਅਤੇ OnePlus Nord CE6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ 144Hz ਡਿਸਪਲੇ, 8GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਡਿਊਲ-ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ, SUPERVOOC ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

OnePlus Nord CE6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

OnePlus Nord CE6 ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਰੈਸ਼ ਬਲੂ, ਪਿੱਚ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਲੂਨਰ ਪਰਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

OnePlus Nord CE6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

OnePlus Nord CE6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਵਿਡ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

OnePlus Nord CE6 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ

OnePlus Nord CE6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ OnePlus Nord CE6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ OnePlus India ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

OnePlus Nord CE6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Nord CE6 ਦੀ ਲੰਬਾਈ 162.5mm, ਚੌੜਾਈ 77.5mm ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 8.5mm ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 215 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78-ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 3.600 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 7s Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰੇ 30 fps 'ਤੇ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 80W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 27W ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

OnePlus Nord CE6 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Nord CE6 Lite ਦੀ ਲੰਬਾਈ 165.9mm, ਚੌੜਾਈ 76mm ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 8.5mm ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ 208 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.72-ਇੰਚ ਦੀ FHD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 1,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 7400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 45W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 10W ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ONEPLUS NORD CE6
ONEPLUS NORD CE6 SALE
ONEPLUS NORD CE6 SERIES LAUNCHED
ONEPLUS NORD CE6 SERIES PRICE
ONEPLUS NORD CE6 LITE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.