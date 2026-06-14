OnePlus Nord Buds 4 ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
OnePlus Nord Buds 4 ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ।
Published : June 14, 2026 at 9:32 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus Nord Buds 4 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ OnePlus Nord Buds 4 ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। OnePlus ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਡਸ ਲਈ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OnePlus Nord Buds 4 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
OnePlus Nord Buds 4 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
OnePlus ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus Nord Buds 4 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Pro ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਸਟਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਈਅਰ ਟਿਪਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਅਰਬੱਡਸ ਦਾ ਸਟੇਮ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ।
The sound check starts soon. #OnePlusNordBuds4 pic.twitter.com/ApyC0XjjtN— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 12, 2026
ਵਾਇਰਲੈਂਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਪੋਗੋ ਪਿਨ ਕੰਨੈਕਟਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਗੋਲਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਅਰਬਡਸ ਟੀਲ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
OnePlus Nord Buds 4 Pro ਬਾਰੇ
OnePlus Nord Buds 4 Pro ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ 3,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਈਅਰਬਡਸ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਈਅਰਬਡਸ ਵਿੱਚ 62mAh ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 530mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ANC ਬੰਦ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 54 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ IP55 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ OnePlus Nord Buds 4 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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