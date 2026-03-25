OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Nord 6 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 3:34 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

OnePlus ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ OnePlus ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Fresh Mint, Holographic, Quick Silver ਅਤੇ Pitch Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਫ੍ਰੇਮ, ਸਿੱਧੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉੱਪਰੀ-ਖੱਬੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਤਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਗੋਲ ਲੈਂਸ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਲਵਰ ਮਾਡਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲਕੇ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਮ ਵਰਗਾ ਲੁੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਡਲ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 1.5K AMOLED Sunburst HDR ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 165Hz, 3,600nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

