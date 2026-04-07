OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ?

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੇਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 3:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 50MP ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ, 32MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

OnePlus Nord 6 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਫ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ OnePlus Nord 6 ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 9,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 80ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ OnePlus Nord 6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Black, Mint ਅਤੇ Silver ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

