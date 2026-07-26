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OnePlus N6x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ

OnePlus N6x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ONEPLUS N6X LAUNCH DATE
ONEPLUS N6X LAUNCH DATE (ONEPLUS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 26, 2026 at 2:10 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਇੱਕ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ OnePlus N6x ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ OnePlus ਦੀ N ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ OnePlus N6 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੋਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ OnePlus N6x ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 2.5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

OnePlus N6x ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ OnePlus N6x ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 2.5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ N ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ 'ਤੇ 20.56 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ, 133.56 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਬੈਕ, 25.04 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਜਾਂ 11.26 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ OnePlus ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਰਗੰਡੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਆਈਸ ਬਲੂ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। OnePlus N6x ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟਾਪ-ਖੱਬੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ੍ਹ LED ਫਲੈਸ਼ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ OnePlus ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੱਟਆਊਟ ਵੀ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਟਾਪ ਵਿੱਚ 3.5mm ਆਡੀਓ ਜੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਊਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OnePlus N6x ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਹੀਂ ਲਾਂਚ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

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