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OnePlus ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, Redmi ਅਤੇ Realme ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟੱਕਰ

OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ONEPLUS N6 SMARTPHONE LAUNCH DATE
ONEPLUS N6 SMARTPHONE LAUNCH DATE (ONEPLUS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 3:28 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: OnePlus ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ OnePlus ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਫੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

OnePlus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ N ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ OnePlus N6 ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। OnePlus ਦੀ ਨਵੀਂ N ਸੀਰੀਜ਼ Nord ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਫੋਨ Nord CE6 Lite ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੁੱਕ

OnePlus ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਫਟ ਮਿੰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਉਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕੁਲਰ ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਫਲੈਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੈ। OnePlus ਦਾ ਲੋਗੋ ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਤਲੇ ਬੇਜ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus N6 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ Redmi, POCO, Lava, Tecno, Vivo, Oppo ਅਤੇ Realme ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ OnePlus ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

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